Jonas Brune Aune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Brune Aune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Brune Aune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Brune Aune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Brune Aune 20 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Brune Aune Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Jonas Brune Aune, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Brune Aune'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Brune Aune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Brune Aune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Brune Aune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Brune Aune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sandnes Ulf II

22 Eylül 2021 yılında Sandnes Ulf

Jonas Brune Aune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Brune Aune şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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