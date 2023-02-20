Horenus Tadesse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horenus Tadesse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horenus Tadesse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horenus Tadesse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horenus Tadesse 22 Mayıs 1998 tarihinde Addis Abeba şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Horenus Zewdu Tadesse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horenus Tadesse Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Horenus Tadesse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Horenus Tadesse'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Horenus Tadesse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Horenus Tadesse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Horenus Tadesse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horenus Tadesse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Levanger FK

9 Ocak 2020 yılında Kristiansund

2 Temmuz 2020 yılında Sandnes Ulf

7 Eylül 2020 yılında Kristiansund

12 Mayıs 2021 yılında Sandnes Ulf

30 Ağustos 2021 yılında Kristiansund

31 Ağustos 2021 yılında Sandnes Ulf

Horenus Tadesse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horenus Tadesse şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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