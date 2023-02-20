Markus Myre Aanesland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Myre Aanesland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Myre Aanesland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Myre Aanesland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Myre Aanesland 18 Nisan 1998 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Myre Aanesland Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Wave yapmaktadır. Markus Myre Aanesland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Markus Myre Aanesland'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 2024 tarihinde bitmektedir.

Markus Myre Aanesland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Myre Aanesland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Myre Aanesland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Myre Aanesland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2018 yılında Kongsvinger

23 Şubat 2021 yılında Raufoss

5 Ağustos 2022 yılında Sandnes Ulf

Markus Myre Aanesland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Myre Aanesland şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Markus Myre Aanesland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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