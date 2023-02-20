Gullbrandur Oregaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gullbrandur Oregaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gullbrandur Oregaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gullbrandur Oregaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gullbrandur Oregaard 18 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Gullbrandur í Horni Øregaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gullbrandur Oregaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gullbrandur Oregaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Gullbrandur Oregaard'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gullbrandur Oregaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gullbrandur Oregaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gullbrandur Oregaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gullbrandur Oregaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2021 yılında Sandnes Ulf II

1 Ekim 2021 yılında Sandnes Ulf

Gullbrandur Oregaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gullbrandur Oregaard şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gullbrandur Oregaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Forus og Gausel IL (-2014), Hinna Fotball (2015-2019)

Faroe Adaları U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U19 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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