Daniel Braut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Braut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Braut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Braut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Braut 1 Mayıs 2005 tarihinde Sandnes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Braut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Braut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Braut'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Braut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Braut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Braut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Braut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2022 yılında Sandnes Ulf

Daniel Braut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Braut şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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