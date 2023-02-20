Anders Hiim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Hiim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Hiim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Hiim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Hiim 13 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Hiim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Anders Hiim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anders Hiim'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anders Hiim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Hiim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Hiim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Hiim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2021 yılında Bilinmiyor

9 Eylül 2021 yılında Sandnes Ulf II

1 Ocak 2022 yılında Sandnes Ulf

Anders Hiim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Hiim şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anders Hiim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bogafjell IL (-2017), Viking FK (2018-2021)

Norveç U20 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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