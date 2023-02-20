Matias Belli Moldskred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Belli Moldskred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Belli Moldskred adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Belli Moldskred Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Belli Moldskred 12 Ağustos 1997 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nikaragua,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Belli Moldskred Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Matias Belli Moldskred, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Belli Moldskred'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Belli Moldskred Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Belli Moldskred isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Belli Moldskred Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Belli Moldskred futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Baerum SK II

1 Şubat 2017 yılında IF Ready

22 Mart 2018 yılında Raufoss

19 Ocak 2021 yılında IK Start

21 Şubat 2022 yılında Mjøndalen

31 Ağustos 2022 yılında Sandnes Ulf

Matias Belli Moldskred Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Belli Moldskred şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Belli Moldskred Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ullern Fotball (?-2013), Asker Fotball (2013-2015), Bærum SK (2015-2016)

Nikaragua takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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