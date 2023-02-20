Aslak Falch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslak Falch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aslak Falch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aslak Falch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aslak Falch 25 Mayıs 1992 tarihinde Hundvåg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aslak Falch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Aslak Falch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Aslak Falch'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aslak Falch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aslak Falch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aslak Falch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aslak Falch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Viking FK

1 Ocak 2010 yılında Vidar

1 Aralık 2010 yılında Viking FK

1 Ocak 2012 yılında Sandnes Ulf

20 Ocak 2014 yılında IL Hødd

4 Ocak 2016 yılında Vålerenga

6 Ağustos 2017 yılında Norrköping

12 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

10 Eylül 2020 yılında Sandnes Ulf

Aslak Falch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aslak Falch şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aslak Falch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Viking Stavanger (bis 12/2008)

Norveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 12 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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