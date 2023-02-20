Tommy Hoiland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Hoiland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Hoiland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommy Hoiland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommy Hoiland 11 Nisan 1989 tarihinde Bryne şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Tommy Høiland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommy Hoiland Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tommy Hoiland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tommy Hoiland'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tommy Hoiland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommy Hoiland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tommy Hoiland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommy Hoiland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Bryne FK

1 Ocak 2008 yılında Viking FK

1 Mart 2011 yılında Bryne FK

1 Mart 2012 yılında Sandnes Ulf

15 Temmuz 2013 yılında Molde

31 Mart 2014 yılında Lillestrøm

15 Temmuz 2014 yılında Molde

18 Şubat 2016 yılında Strømsgodset

21 Temmuz 2017 yılında Viking FK

8 Ocak 2022 yılında Sandnes Ulf

Tommy Hoiland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommy Hoiland şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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