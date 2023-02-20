Erik Kringstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Kringstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Kringstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Kringstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Kringstad 13 Mayıs 2005 tarihinde Sola şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Kringstad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erik Kringstad'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Kringstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Kringstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Kringstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Kringstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sola FK II

1 Ocak 2022 yılında Sola FK

23 Ocak 2023 yılında Sandnes Ulf

Erik Kringstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Kringstad şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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