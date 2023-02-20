Artan Memedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artan Memedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artan Memedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artan Memedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artan Memedov 13 Aralık 2004 tarihinde Sandnes şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Артан Мемедов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artan Memedov Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artan Memedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 28 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Artan Memedov'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Artan Memedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artan Memedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artan Memedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artan Memedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2020 yılında Sandnes Ulf

Artan Memedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artan Memedov şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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