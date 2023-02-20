Sander Lonning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Lonning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Lonning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Lonning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Lonning 1 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Åke Andreas Lønning şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Lonning Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Sander Lonning, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sander Lonning'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sander Lonning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Lonning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Lonning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Lonning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sandnes Ulf

Sander Lonning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Lonning şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Sander Lonning Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U20 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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