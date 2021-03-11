Antalya Akseki Nüfusu 2020 - 2021 | Akseki İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Akseki Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Akseki nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Akseki nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akseki ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,691 (km²) si Akseki ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Akseki nüfusu 10,957 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Akseki İlçe Nüfusu Kaçtır?

10,957 kişidir.

Antalya Akseki Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -47 olarak gerçekleşmiştir.

Akseki İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,533648 Enlem : 28,533648

Akseki İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Akseki ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Akseki ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akseki ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020