Antalya Demre Nüfusu 2020 - 2021 | Demre İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Demre Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Demre nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Demre nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Demre ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 321 (km²) si Demre ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Demre nüfusu 26,896 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Demre İlçe Nüfusu Kaçtır?

26,896 kişidir.

Antalya Demre Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 20,1 olarak gerçekleşmiştir.

Demre İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,982166 Enlem : 29,982166

Demre İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Demre ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Demre ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Demre ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020