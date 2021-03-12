Antalya Gündoğmuş Nüfusu 2020 - 2021 | Gündoğmuş İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Gündoğmuş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Gündoğmuş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Gündoğmuş nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gündoğmuş ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,546 (km²) si Gündoğmuş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Gündoğmuş nüfusu 7,492 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Gündoğmuş İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,492 kişidir.

Antalya Gündoğmuş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -32,2 olarak gerçekleşmiştir.

Gündoğmuş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,998793 Enlem : 31,998793

Gündoğmuş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Gündoğmuş ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Gündoğmuş ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gündoğmuş ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020