Antalya Serik Nüfusu 2020 - 2021 | Serik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Serik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Serik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Serik nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Serik ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,127 (km²) si Serik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Serik nüfusu 130,589 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Serik İlçe Nüfusu Kaçtır?

130,589 kişidir.

Antalya Serik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir.

Serik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,102512 Enlem : 31,102512

Serik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Serik ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Serik ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Serik ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020