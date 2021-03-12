Antalya Manavgat Nüfusu 2020 - 2021 | Manavgat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Manavgat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Manavgat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Manavgat nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manavgat ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,188 (km²) si Manavgat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Manavgat nüfusu 242,490 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Manavgat İlçe Nüfusu Kaçtır?

242,490 kişidir.

Antalya Manavgat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,1 olarak gerçekleşmiştir.

Manavgat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,441965 Enlem : 31,441965

Manavgat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Manavgat ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Manavgat ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Manavgat ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020