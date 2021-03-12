Antalya Konyaaltı Nüfusu 2020 - 2021 | Konyaaltı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Konyaaltı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Konyaaltı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Konyaaltı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Konyaaltı ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1.417 km² si Konyaaltı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Konyaaltı nüfusu 189,078 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Konyaaltı İlçe Nüfusu Kaçtır?

189,078 kişidir.

Antalya Konyaaltı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,1 olarak gerçekleşmiştir.

Konyaaltı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,636524 Enlem : 30,636524

Konyaaltı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Konyaaltı ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Konyaaltı ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Konyaaltı ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020