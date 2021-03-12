Antalya Elmalı Nüfusu 2020 - 2021 | Elmalı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Elmalı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Elmalı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Elmalı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elmalı ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,445 (km²) si Elmalı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Elmalı nüfusu 39,365 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Elmalı İlçe Nüfusu Kaçtır?

39,365 kişidir.

Antalya Elmalı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 10 olarak gerçekleşmiştir.

Elmalı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,88079 Enlem : 26,88079

Elmalı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Elmalı ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Elmalı ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Elmalı ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020