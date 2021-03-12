Antalya Kumluca Nüfusu 2020 - 2021 | Kumluca İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Kumluca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Kumluca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Kumluca nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kumluca ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,379 (km²) si Kumluca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Kumluca nüfusu 71,931 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Kumluca İlçe Nüfusu Kaçtır?

71,931 kişidir.

Antalya Kumluca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kumluca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,868197 Enlem : 28,868197

Kumluca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Kumluca ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Kumluca ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kumluca ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020