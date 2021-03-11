Antalya Döşemealtı Nüfusu 2020 - 2021 | Döşemealtı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Döşemealtı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Döşemealtı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Döşemealtı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Döşemealtı ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 677 (km²) si Döşemealtı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Döşemealtı nüfusu 69,300 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Döşemealtı İlçe Nüfusu Kaçtır?

69,300 kişidir.

Antalya Döşemealtı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 51,9 olarak gerçekleşmiştir.

Döşemealtı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,600223 Enlem : 30,600223

Döşemealtı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Döşemealtı ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Döşemealtı ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Döşemealtı ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020