Antalya Muratpaşa Nüfusu 2020 - 2021 | Muratpaşa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Muratpaşa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Muratpaşa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Muratpaşa nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muratpaşa ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 87 (km²) si Muratpaşa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Muratpaşa nüfusu 513,035 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Muratpaşa İlçe Nüfusu Kaçtır?

513,035 kişidir.

Antalya Muratpaşa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,2 olarak gerçekleşmiştir.

Muratpaşa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,679667 Enlem : 30,679667

Muratpaşa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Muratpaşa ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Muratpaşa ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020