Antalya İbradı Nüfusu 2020 - 2021 | İbradı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya İbradı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya İbradı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya İbradı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İbradı ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1.267 km² si İbradı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya İbradı nüfusu 2,947 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

İbradı İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,947 kişidir.

Antalya İbradı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -28,4 olarak gerçekleşmiştir.

İbradı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan İbradı ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

İbradı ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İbradı ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020