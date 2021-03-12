Antalya Finike Nüfusu 2020 - 2021 | Finike İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Finike Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Finike nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Finike nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Finike ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 771 (km²) si Finike ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Finike nüfusu 49,307 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Finike İlçe Nüfusu Kaçtır?

49,307 kişidir.

Antalya Finike Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 15,8 olarak gerçekleşmiştir.

Finike İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,149639 Enlem : 30,149639

Finike İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Finike ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Finike ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Finike ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020