Antalya Alanya Nüfusu 2020 - 2021 | Alanya İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Alanya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Alanya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Alanya nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Alanya ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,494 (km²) si Alanya ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Alanya nüfusu 333,104 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Alanya İlçe Nüfusu Kaçtır?

333,104 kişidir.

Antalya Alanya Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 17 olarak gerçekleşmiştir.

Alanya İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,008266 Enlem : 32,008266

Alanya İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Alanya ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Alanya ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Alanya ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020