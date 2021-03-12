Antalya Kaş Nüfusu 2020 - 2021 | Kaş İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Kaş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Kaş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Kaş nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kaş ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,722 (km²) si Kaş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Kaş nüfusu 60,839 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Kaş İlçe Nüfusu Kaçtır?

60,839 kişidir.

Antalya Kaş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kaş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,635353 Enlem : 29,635353

Kaş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Kaş ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Kaş ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kaş ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020