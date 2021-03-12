Antalya Kemer Nüfusu 2020 - 2021 | Kemer İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Kemer Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Kemer nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Kemer nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kemer ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 346 (km²) si Kemer ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Kemer nüfusu 45,082 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Kemer İlçe Nüfusu Kaçtır?

45,082 kişidir.

Antalya Kemer Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -23,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kemer İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,067106 Enlem : 27,067106

Kemer İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Kemer ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Kemer ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kemer ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020