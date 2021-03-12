Antalya Kepez Nüfusu 2020 - 2021 | Kepez İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Kepez Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Kepez nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Kepez nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kepez ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 332 (km²) si Kepez ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Kepez nüfusu 574,183 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Kepez İlçe Nüfusu Kaçtır?

574,183 kişidir.

Antalya Kepez Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 32,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kepez İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,394407 Enlem : 26,394407

Kepez İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Kepez ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Kepez ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kepez ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020