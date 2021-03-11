Antalya Aksu Nüfusu 2020 - 2021 | Aksu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Aksu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Aksu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Aksu nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksu ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 423 (km²) si Aksu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Aksu nüfusu 74,570 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Aksu İlçe Nüfusu Kaçtır?

74,570 kişidir.

Antalya Aksu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Aksu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,330591 Enlem : 28,330591

Aksu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Aksu ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Aksu ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aksu ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020