Antalya Korkuteli Nüfusu 2020 - 2021 | Korkuteli İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Antalya Korkuteli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Antalya Korkuteli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Antalya Korkuteli nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Korkuteli ilçesinin bağlı bulunduğu Antalya ilinde 2 milyon 548,308 kişi yaşamaktadır. Antalya ili 20177 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,404 (km²) si Korkuteli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Antalya Korkuteli nüfusu 55,588 kişidir.

Antalya Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 548,308 kişidir.

Korkuteli İlçe Nüfusu Kaçtır?

55,588 kişidir.

Antalya Korkuteli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Korkuteli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,195009 Enlem : 30,195009

Korkuteli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Antalya iline bağlı bulunan Korkuteli ilçesinin telefon alan kodu 0 242 şeklinde başlamaktadır.

Korkuteli ilçesinin bağlı olduğu Antalya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Korkuteli ilçesinin bağlı olduğu il olan Antalya ilinin plaka kodu 7 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020