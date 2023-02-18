Ayoub Mouloua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Mouloua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Mouloua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Mouloua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Mouloua 30 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Mouloua Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Mouloua, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Ayoub Mouloua'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Mouloua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Mouloua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Mouloua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Mouloua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Mouloua şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ayoub Mouloua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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