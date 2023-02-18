Taoufik Razko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taoufik Razko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taoufik Razko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taoufik Razko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taoufik Razko 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taoufik Razko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taoufik Razko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Taoufik Razko'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taoufik Razko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taoufik Razko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taoufik Razko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taoufik Razko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında FUS Rabat

Taoufik Razko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taoufik Razko şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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