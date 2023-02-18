Youssef Limouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Limouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Limouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Limouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Limouri 20 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يوسف ليموري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Limouri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Youssef Limouri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Youssef Limouri'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Limouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Limouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Limouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Limouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FUS Rabat

Youssef Limouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Limouri şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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