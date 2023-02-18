Marwane Elaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwane Elaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwane Elaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwane Elaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwane Elaz 17 Haziran 1996 tarihinde Brive-la-Gaillarde şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwane Elaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Agency yapmaktadır. Marwane Elaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marwane Elaz'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marwane Elaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwane Elaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwane Elaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwane Elaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aurillac-Arpaj.

1 Temmuz 2016 yılında Trélissac FC

1 Temmuz 2018 yılında AS Vitré

30 Ocak 2019 yılında Concarneau

1 Temmuz 2020 yılında SO Cholet

17 Ağu 2022 yılında FUS Rabat

Marwane Elaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwane Elaz şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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