Aymane Majid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymane Majid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymane Majid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymane Majid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymane Majid 4 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymane Majid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aymane Majid, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aymane Majid'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aymane Majid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymane Majid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymane Majid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymane Majid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında FAR Rabat

30 Haziran 2019 yılında FUS Rabat

3 Ocak 2020 yılında Beni Mellal

1 Ekim 2020 yılında FUS Rabat

30 Ekim 2020 yılında MAS Fes

20 Ağu 2022 yılında FUS Rabat

Aymane Majid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymane Majid şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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