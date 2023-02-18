Zakaria Azoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Azoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Azoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Azoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Azoud 7 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Azoud Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zakaria Azoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına - tarihinde katılmıştır. Zakaria Azoud'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Azoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Azoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Azoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Azoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rapide Oued Zem

16 Eylül 2020 yılında FUS Rabat

29 Ocak 2022 yılında Union Touarga

30 Haziran 2022 yılında FUS Rabat

Zakaria Azoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Azoud şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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