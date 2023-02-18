Mehdi Bellarabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Bellarabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Bellarabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Bellarabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Bellarabi 31 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da مهدي بلعربي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Bellarabi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Bellarabi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına - tarihinde katılmıştır. Mehdi Bellarabi'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Bellarabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Bellarabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Bellarabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Bellarabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Bellarabi şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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