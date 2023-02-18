El Mehdi El Bassil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Mehdi El Bassil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Mehdi El Bassil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Mehdi El Bassil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Mehdi El Bassil 14 Aralık 1987 tarihinde Rabat şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da المهدي الباسل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Mehdi El Bassil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. El Mehdi El Bassil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 5 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. El Mehdi El Bassil'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El Mehdi El Bassil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Mehdi El Bassil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Mehdi El Bassil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Mehdi El Bassil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında MAS Fes

24 Aralık 2012 yılında Moghreb Tétouan

8 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

5 Temmuz 2014 yılında FUS Rabat

El Mehdi El Bassil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Mehdi El Bassil şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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