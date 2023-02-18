Mohcine El Achir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohcine El Achir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohcine El Achir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohcine El Achir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohcine El Achir 3 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohcine El Achir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohcine El Achir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohcine El Achir'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohcine El Achir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohcine El Achir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohcine El Achir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohcine El Achir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Hassania

1 Temmuz 2015 yılında CA Khénifra

1 Temmuz 2016 yılında FAR Rabat

1 Eylül 2017 yılında OC Safi

20 Eylül 2019 yılında Nahdat Zemamra

26 Aralık 2019 yılında Moghreb Tétouan

12 Ocak 2022 yılında FUS Rabat

Mohcine El Achir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohcine El Achir şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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