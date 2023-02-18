Anas Bach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Bach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Bach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anas Bach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anas Bach 10 Şubat 1998 tarihinde Tarfaya şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أنس باش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anas Bach Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Anas Bach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Anas Bach'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anas Bach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anas Bach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anas Bach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anas Bach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FUS Rabat

Anas Bach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anas Bach şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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