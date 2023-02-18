Oussama Raoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Raoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Raoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Raoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Raoui 13 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Raoui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Oussama Raoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Oussama Raoui'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Raoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Raoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Raoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Raoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2021 yılında FUS Rabat

Oussama Raoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Raoui şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Oussama Raoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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