Hamza El Moudene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza El Moudene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza El Moudene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza El Moudene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza El Moudene {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza El Moudene Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza El Moudene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza El Moudene'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamza El Moudene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza El Moudene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza El Moudene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza El Moudene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2022 yılında FUS Rabat

Hamza El Moudene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza El Moudene şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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