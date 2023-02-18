Salah Moussadak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Moussadak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salah Moussadak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salah Moussadak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salah Moussadak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Moussadak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Moussadak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Moussadak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Moussadak 23 Mart 1998 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Moussadak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Salah Moussadak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salah Moussadak'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Salah Moussadakboyu ve yaşı kaç

Salah Moussadak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Moussadak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Salah Moussadak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Moussadak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FC Saint-Leu

1 Ağu 2019 yılında Rach. Bernoussi

14 Ağu 2021 yılında Hassania

28 Ocak 2023 yılında FUS Rabat

Salah Moussadak kimdir

Salah Moussadak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Moussadak şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Salah Moussadak nereli

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