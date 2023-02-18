Souhail Yechou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souhail Yechou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Souhail Yechou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Souhail Yechou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Souhail Yechou 27 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Souhail Yechou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Souhail Yechou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Souhail Yechou'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Souhail Yechou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Souhail Yechou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Souhail Yechou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Souhail Yechou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Salé

1 Ağu 2018 yılında RS Berkane

12 Ekim 2020 yılında MAS Fes

16 Temmuz 2022 yılında FUS Rabat

Souhail Yechou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Souhail Yechou şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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