İdriss Bousbaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdriss Bousbaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdriss Bousbaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdriss Bousbaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdriss Bousbaa 30 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdriss Bousbaa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İdriss Bousbaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İdriss Bousbaa'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İdriss Bousbaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdriss Bousbaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İdriss Bousbaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdriss Bousbaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Widad Témara

1 Ağu 2021 yılında FUS Reserve

1 Eylül 2021 yılında FUS Rabat

İdriss Bousbaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdriss Bousbaa şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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