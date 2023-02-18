Mehdi Ahlane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Ahlane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Ahlane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Ahlane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Ahlane 11 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Ahlane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Ahlane, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Ahlane'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mehdi Ahlane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Ahlane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Ahlane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Ahlane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2021 yılında Berrechid

19 Ocak 2022 yılında Kawkab Marrak.

6 Eylül 2022 yılında FUS Rabat

Mehdi Ahlane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Ahlane şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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