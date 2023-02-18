Youssef Belammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Belammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Belammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Belammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Belammari 20 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يوسف بلعماري şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Belammari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feature yapmaktadır. Youssef Belammari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Youssef Belammari'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssef Belammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Belammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youssef Belammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Belammari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FUS Rabat

Youssef Belammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Belammari şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FUS Rabat

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.