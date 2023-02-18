Amine Azri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Azri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Azri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine Azri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine Azri 3 Haziran 1995 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine Azri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine Azri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Amine Azri'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine Azri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine Azri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine Azri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine Azri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2022 yılında FUS Rabat

Amine Azri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine Azri şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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