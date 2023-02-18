Junior Kameni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Kameni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Kameni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Kameni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Kameni 14 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Herman Junior Kameni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Kameni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Kameni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Junior Kameni'nin FUS Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Junior Kameni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Kameni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Kameni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Kameni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2019 yılında FUS Reserve

1 Aralık 2020 yılında Union Touarga

10 Temmuz 2021 yılında FUS Reserve

1 Ağu 2021 yılında FUS Rabat

Junior Kameni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Kameni şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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