Yahya Ben Khaleq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Ben Khaleq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Ben Khaleq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahya Ben Khaleq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahya Ben Khaleq 14 Eylül 2001 tarihinde Kelaat Sraghna şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يحيى بن خالق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahya Ben Khaleq Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahya Ben Khaleq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Yahya Ben Khaleq'nin FUS Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahya Ben Khaleq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahya Ben Khaleq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yahya Ben Khaleq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahya Ben Khaleq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2022 yılında FUS Rabat

Yahya Ben Khaleq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahya Ben Khaleq şuan FUS Rabat takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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